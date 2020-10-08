В МВД сообщили, что в России не возбуждали уголовные дела в отношении Тихановской

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В России не возбуждали уголовные дела в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Наличие данных Тихановской в базе разыскиваемых лиц в ведомстве объяснили формированием и ведением Межгосударственного информационного банка в рамках СНГ.

Он «функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года».

скриншот выписки МВД

По данным МВД РФ, внесение Тихановской в базу обусловлено исполнением Регламента компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц. Он утвержден Решением Совета глав правительств СНГ в 2015 году.

Наличие экс-кандидата в президенты Белоруссии в розыскной базе МВД России обнаружили вчера. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса без указания на конкретный номер.

