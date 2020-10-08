АО «Казанский Гипронииавиапром» присвоили имя гендиректора Бориса Тихомирова

АО «Казанский Гипронииавиапром» присвоили имя основателя и гендиректора Бориса Тихомирова. Он умер на 75-м году жизни в июле этого года.

По данным СПАРКа, институт теперь носит название «Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова».

gap-rt.ru

Как ранее сообщало «Реальное время», имя Тихомирова присвоено институту по инициативе трудового коллектива.

Борис Тихомиров родился в поселке Абезь Коми АССР 8 мая 1946 года. Окончил факультет электропривода и автоматизации промышленных установок Московского энергетического института (1970). С 1970 по 1994 год занимал должность инженера и главного специалиста казанского филиала «Гипронииавиапром». В конце 80-х годов возглавил институт, сделав его одним из ведущих в проектировании объектов российского ОПК. Он умер, находясь на экстренном лечении в одной из крупных клиник Минздрава РТ.

