АО «Казанский Гипронииавиапром» присвоили имя гендиректора Бориса Тихомирова
АО «Казанский Гипронииавиапром» присвоили имя основателя и гендиректора Бориса Тихомирова. Он умер на 75-м году жизни в июле этого года.
По данным СПАРКа, институт теперь носит название «Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова».
Как ранее сообщало «Реальное время», имя Тихомирова присвоено институту по инициативе трудового коллектива.
Борис Тихомиров родился в поселке Абезь Коми АССР 8 мая 1946 года. Окончил факультет электропривода и автоматизации промышленных установок Московского энергетического института (1970). С 1970 по 1994 год занимал должность инженера и главного специалиста казанского филиала «Гипронииавиапром». В конце 80-х годов возглавил институт, сделав его одним из ведущих в проектировании объектов российского ОПК. Он умер, находясь на экстренном лечении в одной из крупных клиник Минздрава РТ.
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