В соцсетях обсуждают видео с очередью из автомобилей скорой помощи у РКИБ в Казани

В казанских пабликах распространяется видео, снятое у нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. Судя по всему, ролик снят одним из водителей скорой помощи.

На кадрах видны десятки машин скорой помощи, стоящие у нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы.

«Время час ночи. Вот мы находимся в очереди [...] Тут впереди два ряда, вот это наш ряд. Когда мы выберемся отсюда, я не знаю», — комментирует происходящее автор. Однако он не стал сообщать, что означает вся эта «пробка» из неотложек.

В комментариях большинство пользователей скептично отнеслись к ролику:

«Весь транспорт после рабочего дня (автобусы, трамваи, скорая помощь) приезжают на мойку, заправку, и сейчас на обработку от вирусов. Кто придумывает эти заголовки постов — непонятно. Но фантазия явно отменная», — пишет жительница Казани Полина.

Однако есть и те, кто посчитал, что скорые стоят, так как привезли большое количество больных коронавирусом.

«Реальное время» попросило Минздрав Татарстана объяснить данные кадры. Комментарий будет опубликован редакцией сразу после получения.