Казанский парк «Черное озеро» закрыли до 18 октября

Фото: Дирекция парков и скверов

Парк «Черное озеро» в Казани закрыли для проведения ремонтных работ на десять дней — до 18 октября, сообщили в Дирекции парков и скверов города.



Сейчас в парке идет третий этап благоустройства: на центральных аллеях меняют покрытие и прокладывают беговые дорожки, будут реставрировать арку влюбленных.

kzn.ru

Предыдущая реконструкция парка была неудачной, гранитную крошку укладывали с нарушением норм. Теперь вместо нее в парке будет твердое покрытие. В планах — построить вокруг парка беговую дорожку шириной от 1 до 1,5 метра.

Заказчик — ГИСУ, сумма финансирования работ — 75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» закрыли арку на время ремонта.

