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Казанский парк «Черное озеро» закрыли до 18 октября

11:49, 08.10.2020 1
Казанский парк «Черное озеро» закрыли до 18 октября
Фото: Дирекция парков и скверов

Парк «Черное озеро» в Казани закрыли для проведения ремонтных работ на десять дней — до 18 октября, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Сейчас в парке идет третий этап благоустройства: на центральных аллеях меняют покрытие и прокладывают беговые дорожки, будут реставрировать арку влюбленных.

kzn.ru

Предыдущая реконструкция парка была неудачной, гранитную крошку укладывали с нарушением норм. Теперь вместо нее в парке будет твердое покрытие. В планах — построить вокруг парка беговую дорожку шириной от 1 до 1,5 метра.

Заказчик — ГИСУ, сумма финансирования работ — 75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» закрыли арку на время ремонта.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:24
    "Предыдущая реконструкция была неудачной". Вот это шедевр! Следующую делают те же люди, которую еще одну неудачную сделают. И так далее. Каждая по 75 млн. До скончания веков можно делать. В старинном парке беговая дорожка не нужна. Пусть бегуны на стадион идут. Этот парк место спокойствия и размышлений. Теперь там придурки носится будут. А когда павилионы достроят? Всё это потому, что занимаются "понаехавшие", а должны заниматься коренные казанцы в третьем поколении.
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