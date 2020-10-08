В Башкирии экоактивисты создали новую организацию: «Зеленый щит Башкортостана-Куштау»

В Уфе прошла презентация новой экологической организации — «Зеленый щит Башкортостана-Куштау». При этом самораспустился координационный совет защитников Куштау.

Теперь активисты решили распространить свою деятельность на всю республику. Они сообщили, что идея создать движение пришла после того, как жители разных районов Башкирии стали обращаться к лидерам протеста с просьбами помочь в решении экологических проблем.

Членами организации стали некоторые защитники Куштау, ученые и экоактивисты из районов республики, передает портал proufu.ru.

Напомним, что после победы защитников шиханов экологическая повестка стала одной из центральных в республике. Местные жители стали бороться сразу еще за несколько объектов.