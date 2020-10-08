В Казани появится новый сквер

Фото: скриншот документа

Исполком Казани присвоил скверу на территории АО «Казэнерго» имя многолетнего директора компании Рауфа Кафиатуллина. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Сквер появится рядом с офисом «Казэнерго» по ул. Габдуллы Тукая, 162 в Приволжском районе Казани. Сейчас он отсутствует на картах.

Фото: kzn.ru

Рауф Кафиатуллин родился в 1937 году. С 1977 года и в течение 30 лет возглавлял «Казэнерго». Скончался в 2012 году.