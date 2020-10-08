Главой ВТО впервые в истории станет женщина

На пост гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) претендуют две женщины: министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и экс-министр финансов, экс-министр иностранных дел Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала.

В третий, последний раунд состязаний прошли два кандидата, которые заручились самой широкой и глубочайшей поддержкой со стороны членов организации.



«Результат создает исторический прецедент для ВТО, поскольку он гарантирует, что седьмой Генеральный директор станет первой женщиной, возглавившей организацию», — говорится в сообщении ВТО.

Фото: ru.wikipedia.org

Роберто Азеведо, занимающий пост гендиректора ВТО с 2013 года, покинул должность 31 августа 2020 года. О том, что он собирается преждевременно покинуть организацию, сообщалось в мае.

