«Ак барс» отправит на «Седьмое небо» 11,5 тысячи казанцев

Плюс 11,5 тысячи соседей

В Казани утвердили проект планировки микрорайонов №6а, 7а, 7б жилого района «Седьмое небо». Новые микрорайоны будут расположены на территории между ТЦ «Мега» и «Агропромпарком» в границах улиц Шуртыгина, Аделя Кутуя, проспекта Альберта Камалеева и Мамадышского тракта, который в плане обозначен как магистральная улица.

Застройщик территории ООО «Ак Барс Девелопмент» этим летом уже презентовал концепцию «Седьмого неба» президенту республики, а также мэру и главному архитектору Казани. Над комплексной застройкой работает руководитель проекта архитектурного бюро «ОСА» Алексей Шалаев из Екатеринбурга. Татарстанская компания предлагает применить функциональный подход к архитектуре, создать жилое пространство исходя из потребностей будущих жильцов. А именно эргономичную планировку квартир, закрытые дворы без машин, крытые спортивные площадки общего доступа.



«Ак Барс Девелопмент» этим летом уже презентовал концепцию «Седьмого неба» президенту республики. Фото: tatarstan.ru

Три детсада и более 2 тысяч парковочных мест

«Реальное время» выяснило, что площадь территории проекта планировки составит 759,5 тыс. кв. метров. На местности собираются возвести 44 здания различной этажности, жилых, торговых, а также социальных объектов. Запланировано порядка 4,7 тыс. квартир комфорт-класса.

Общий жилой фонд территории составит 326 тыс. кв. м (вместе с существующим жильем). Микрорайон в целом рассчитан на 11,5 тыс. горожан (вместе с уже проживающими там), при этом плотность составит не более 450 чел./га.

По утвержденным документам, в новом комплексе предусмотрено возведение трех детсадов на 195 мест и объектов допобразования на 422 места. Офис врача общей практики рассчитан на 37 посещений в смену. Спортивные и культурные объекты займут 320 кв. м. При этом площади в 535 кв. м проект отводит для торговли, а для общепита — 85 кв. м для 17 посетителей одновременно.

В «Седьмом небе» запланировано строительство внутриквартальных проездов, гаражей, автостоянок. На территории предполагается 2 387 парковочных машино-мест (из расчета 420,7 машино-места на 1 000 жителей). В микрорайонах 6а, 7а и 7б предусмотрены скверы, бульвары и озеленение на 4,5 га — не менее 25% площади микрорайонов. Кроме того, здесь разместят детские площадки из расчета 0,7 кв. м/чел., а также спортплощадки (1 кв. м/чел.). На новой территории проложат дождевую канализацию с пропускной способностью 895 л/с.

Вводить объекты планируется поэтапно с 2023 по 2027 год.



Чертеж планировки территории

Площадь территории проекта планировки составит 759,5 тыс. кв. метров. Здесь собираются возвести 44 здания различной этажности, жилых, торговых, социальных объектов. Источник: Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани

Цифры — в пределах нормативов

Казанцы не рады уплотнению территории у «Меги», поскольку уже сейчас здесь постоянно возникают большие заторы на дорогах. А с появлением нового микрорайона транспортная нагрузка в этой части города еще больше возрастет. Однако в КГАСУ не видят в новом микрорайоне ничего сверхъестественного для города.

— Судя по цифрам, они вполне нормативные, реальные. Новые объемы жилья, конечно, загрузят эту часть города. Но, напомню, в свое время транспортная инфраструктура разрабатывалась с учетом полной застройки этой зоны — это бывшая территория аэропорта. Поэтому в свое время Генплан, транспортная инфраструктура как раз и делались с учетом этого. Конечно, там придется добавлять транспортные маршруты, количество транспортных единиц, но в принципе для транспортной инфраструктуры города это нормально. Город должен быть к этому готов. Планируемое озеленение также укладывается в существующие нормы, — прокомментировал новый проект в беседе с «Реальным временем» завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Екатерина Аблаева