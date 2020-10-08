Минздрав Татарстана прокомментировал пробку из неотложек у РКИБ в Казани

Минздрав Татарстана прокомментировал пробку из автомобилей скорой помощи у нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы. Выяснилось, что неотложки действительно привезли пациентов, однако это совершенно не значит, что пациенты являются коронавирусными больными.

В пресс-службе ведомства рассказали «Реальному времени», что осенью традиционно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, но в этом году накладывается и заболевание новой коронавирусной инфекцией.

«Поэтому жители очень настороженно относятся к своему здоровью. При малейших признаках ОРВИ и подъеме температуры вызывают скорую помощь и настаивают на проведении КТ-диагностики», — комментирует пресс-служба ведомства.

При малейших подозрениях на внебольничную пневмонию бригады скорой помощи доставляют заболевших в РКИБ. Учреждение работает как провизорный госпиталь для приема пациентов до уточнения диагноза коронавирусной инфекции.

«По этой причине может возникать скопление машин скорой помощи. Во время ожидания пациенты находятся под наблюдением, очередность распределяется исходя из экстренности», — объяснили в Минздраве РТ.

В ведомстве напомнили, что при проявлении простуды необходимо оставаться дома и вызывать врача из поликлиники по месту жительства.

Ранее в соцсетях начал распространяться ролик, снятый у нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. На кадрах видны десятки машин скорой помощи, стоящие в очереди. Часть пользователей посчитала, что скорые стоят, так как привезли большое количество больных коронавирусом. Однако большинство комментаторов решило, что машины приехали на обработку.

