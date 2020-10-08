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Матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ перенесен из-за коронавируса

09:52, 08.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ перенесен из-за коронавируса
Фото: vk.com/unicsbasket

Игра между УНИКСом и белорусским клубом «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги ВТБ перенесена из-за вспышки коронавируса в составе минской команды.

По данным официального сайта лиги, у соперника казанцев нет возможности заявить на матч не менее пяти баскетболистов с отрицательным тестом на COVID-19.

«Сразу у нескольких членов нашей команды подтвердился диагноз COVID-19. Среди заболевших Владимир Веремеенко и Ростислав Вергун. У ряда остальных игроков тест показал «предварительно положительный результат», — уточнили в пресс-службе «Цмоки-Минска».

На данный момент белорусская команда в полном составе ушла на вынужденный карантин. О сроках проведения матча с УНИКСом станет известно позже.

Отметим, что ранее игра должна была состояться в Белоруссии, но из-за протестов в Минске встреча была перенесена в Казань.

СпортБаскетбол Татарстан
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