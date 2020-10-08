Синоптики Татарстана: в ближайшие дни температура будет на 5—7 градусов выше нормы

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие 5 дней. Согласно ему, до вторника в республике сохранится теплая и сухая погода.

За эти дни среднесуточная температура будет на 5—7 градусов выше многолетних показателей, сообщается на сайте ведомства.

С 9 по 11 октября Татарстан будет находиться на западной периферии Казахстанского антициклона. Вероятность осадков небольшая. Днем воздух будет прогреваться до 14—19 градусов тепла.

В понедельник и вторник предварительно сохранится такая же погода. Дневные температуры прогнозируются от +13°С до +19°С.