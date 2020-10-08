В Татарстане муниципальные бюджеты сверстаны без дефицита, его возьмет на себя республика

Проект бюджета Татарстана на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов предполагает дефицит в 2,9 млрд рублей. При этом муниципальные бюджеты сверстаны бездефицитными.

«Весь дефицит берет на себя республиканский бюджет», — приводит пресс-служба Госсовета РТ слова председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина.

Он добавил, что весь размер дефицита должен быть покрыт за счет собственных средств.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Также Якунин рассказал, что в этом году в стране изменены некоторые нюансы в налоговой политике: «Речь идет о «нефтянке», новом формате расчета НДФЛ. Конечно, эти изменения окажут влияние и на параметры республиканского бюджета. Все они будут учтены».

Законопроект о бюджете РТ внесен в Госсовет республики президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Парламентские слушания назначены на 15 октября. В начале следующей недели пройдет совещание с муниципалитетами. До 21 октября проект бюджета рассмотрят во всех парламентских комитетах по профильным направлениям. Уже 21 числа комитет по бюджету вынесет заключение по документу. После законопроект пройдет процедуру трех чтений в Госсовете РТ.