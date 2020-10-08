Арестованному экс-министру экологии РТ предъявили взятки

Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

Сегодня Следком по РТ сообщил о возбуждении нового дела в отношении бывшего главы Буинского района и министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. Его подозревают в получении трех взяток на общую сумму 650 тысяч рублей в 2000 году, взяткодателем силовики считают осужденного бизнесмена Маскуда Низамиева, который ранее дал показания о причастности Садретдинова к заказному убийству 2003 года.



Напомним, следствие предъявило Садретдинову подстрекательство к убийству 2003 года, с июля 2020-го он под стражей. Вину не признает.

В ходе расследования этого дела появилась информация о причастности арестованного и к коррупционным преступлениям.

По версии Следкома, в декабре 2000 года, еще на посту главы района, Садретдинов получил от Назмиева вознаграждение в 300 тысяч рублей за оказание содействия в приобретении незавершенного строительством здания первого этажа «Дома быта» на улице Ефремова города Буинска. В 2003—2004 годах злоумышленник получил от Назмиева еще 300 тысяч рублей за оказание содействия в приобретении у ОАО «Буинская ватная фабрика» земельного участка со зданием на улице Лугунова. А в начале 2006 года за 50 тысяч рублей помог выделить земельный участок площадью 0,2262 га для строительства жилого дома на улице Ефремова.

В отношении Назмиева возбуждены дела о даче этих взяток. Расследование уголовного дела продолжается.