В Татарстане умерла замглавы бюро судмедэкспертизы, участвовавшая в опознании погибших на теплоходе «Булгария»

Умерла заслуженный врач Татарстана Розалия Газизянова, занимавшая пост замруководителя Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

Она скончалась накануне, 7 октября, передает пресс-служба Минздрава РТ.

«Министерство здравоохранения Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Розалии Мунировны. Коллеги запомнят ее как высокопрофессионального врача, оптимистичную, бесконечно деятельную и энергичную женщину», — говорится в сообщении.

Газизянова принимала участие в ликвидации последствий крупных происшествий на территории республики. Она имела несколько наград от МЧС за работу после крушения теплохода «Булгария».