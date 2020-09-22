Итоги дня: смена детского омбудсмена в Татарстане, отставка Савченко, бабье лето в республике
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 22 сентября.
- Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачину рекомендовали на пост судьи Конституционного суда сегодня члены Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку. По данным источников «Реального времени», ее может заменить уроженка Казани, экс-кандидат в президенты РФ, лидер Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец.
- У учителя школы №114 Казани выявили коронавирус. Его временно отстранили от работы и отправили домой на самоизоляцию. Класс, в котором вел занятия учитель с коронавирусом, перевели на дистанционное обучение.
- Работодатели смогут перечислять сотрудникам зарплату по номеру телефона благодаря Системе быстрых платежей (СБП). Это связано с тем, что ее можно использовать для любых целевых переводов.
- В Татарстане проиндексируют ежемесячные денежные и иные выплаты на 1,04. Повышение ожидается с 1 января 2021 года. Например, субсидия на проезд детям-сиротам установлена в размере 320 рублей, а на приобретение лекарств ребенку до 6 лет из многодетной семьи — 142 рубля.
- Сегодня исполнилось 54 года с преобразования рабочего поселка Нижнекамск в город. Фотографию постановления и поздравление с праздником опубликовал в своем инстаграм-аккаунте мэр Нижнекамска Айдар Метшин.
- Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в России необходимо уменьшить количество налогов и снизить ставки по ним: «Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги».
- Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он находился у власти 27 лет.
- С 23 сентября в Татарстане под влиянием антициклона примерно на одну неделю установится классическое бабье лето. В ближайшие дни температура поднимется выше многолетней нормы на 4 градуса: днем она может достигнуть +19 градусов, ночью — +7—8 градусов.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса сроком до шести месяцев. Так, работодатели должны перевести на удаленку всех сотрудников, чье нахождение в офисе необязательно.
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам очередной игровой недели. Новым лидером рейтинга стал казанский «Ак Барс», поднявшийся на три позиции вверх. Он сместил с первого места уфимский «Салават Юлаев», который упал сразу на шестую строчку.
- В Пенсионном фонде России опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий. О том, что получателям страховой пенсии могут приостановить выплаты, если средства не снимаются с карты на протяжении шести месяцев, сообщил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
- В следующем году в Татарстане потратят на организацию бесплатного горячего питания для всех учеников начальной школы (с 1-го по 4-й класс) 2,2 млрд рублей. 58% от общей суммы в республику поступят из федерального бюджета, оставшиеся 42% будут выделены из бюджета республики.
- Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Об этом он заявил на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН.
- Президент России Владимир Путин примет полный состав Совета Федерации. Ранее таких мероприятий не проводилось. На нем Путин впервые может ввести в состав сенаторов по президентской квоте. Такое право президент получил в 2014 году, когда речь шла о квоте на 17 представителей президента РФ.
- Авиакомпания Turkish Airlines заявила о запуске еще одного рейса из Казани в Стамбул и обратно. Таким образом, она будет выполнять уже четыре рейса в неделю.
- Оперштаб назвал регионы, в которых наблюдается наименьший прирост заболевших. В их числе находится и Татарстан. В республике за последние сутки отмечен прирост в 0,3%, или 23 случая. Всего на 22 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 044 случая.
- Nissan отзывает 3 932 автомобиля Infiniti QX56. Причиной стало слишком большое количество взрывчатого вещества в газогенераторе подушки безопасности — при срабатывании подушки корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту отравления в Казани семьи из четырех человек угарным газом. По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность газового оборудования.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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