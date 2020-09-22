Банки России смогут перечислять зарплату по номеру телефона

Работодатель сможет перечислять сотрудникам зарплату по номеру телефона благодаря Системе быстрых платежей (СБП). Систему можно использовать для любых целевых переводов, сообщают «Известия».



В перспективе это позволит решить проблему навязывания работникам карты определенного банка для получения зарплаты. Теперь при заключении договора клиент может назвать номер телефона, и деньги переведут на привязанный к нему счет. Работодателю тоже будет достаточно сообщать только номер телефона клиента.

Напомним, в конце августа сообщалось о том, что Банк России выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов банков с использованием Системы быстрых платежей (СБП).

