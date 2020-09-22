В Совете Федерации могут появиться сенаторы от Путина

В Кремле 23 сентября президент России Владимир Путин примет полный состав Совета Федерации. Ранее таких мероприятий не проводилось. На нем Путин впервые может ввести в состав сенаторов по президентской квоте.



Такое право президент получил в 2014 году, когда речь шла о квоте на 17 представителей РФ, которые, предположительно, добавятся к нынешним 170. Глава государства не пользовался этим правом, сообщает «Медуза».

Формальным автором идеи тогда выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Идея заключалась в создании группы сенаторов, представляющих всю Россию, а не только ее регионы.

Ранее сообщалось о том, что бывшие президенты России могут получить право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки.

