Гузель Удачина: «Хотела бы продолжить свою работу в Конституционном суде»

Конституционный суд обновится наполовину



Кандидатуры новых судей Конституционного суда Республики Татарстан и проект федерального закона о едином телефоне экстренных оперативных служб «112», который прошел испытание экспериментальным использованием на территории Татарстана и ряда других российских регионов, обсуждали сегодня на заседании Комитета Госсовета по законности и правопорядку. В репортаже «Реального времени» — подробности заседания.

В отличие от смены судей Конституционного суда, состав которого без каких-либо дополнительных затрат в этом году должен обновиться наполовину в связи с истечением срока полномочий сразу у трех судей, перевод российских экстренных служб на единый телефонный номер потребовал финансовых вливаний. Затраты бюджетов субъектов РФ на создание, эксплуатацию и развитие «Системы-112», по подсчетам инициаторов законопроекта, составили в 2018—2020 гг. почти 12,2 млрд рублей.

Состав Конституционного суда РТ в этом году должен обновиться наполовину в связи с истечением срока полномочий сразу у трех судей. Фото: yandex.ru

Уход неизбежен

Перед началом заседания Комитета по законности и правопорядку его участники обсуждали с кандидатами в судьи Конституционного суда РТ предстоящее заседание Госсовета, а вернее, порядок представления будущих новых судей татарстанским законодателям. Кандидаты заметно волновались, переспрашивали — где будут ожидать вызова в зал, куда подойти, в каком порядке произносить текст присяги на русском и татарском языках.

— Уважаемые коллеги, в соответствии с законом Республики Татарстан о Конституционном суде РТ, Конституционный суд состоит из шести судей, избираемых Государственным советом, — напомнил глава комитета Шакир Ягудин. — Кандидатов на должности судей представляют президент Татарстана и председатель Государственного совета республики в равном количестве. Судьи Конституционного суда избираются на должность сроком на десять лет. Избрание на второй срок законом не допускается.

Шакир Ягудин сообщил: у судей Людмилы Кузьминой, Раисы Сахиевой и Артура Шакараева срок полномочий истек еще в июле. Голосование по вопросу прекращения полномочий судей прошло быстро.

«Судьи Конституционного суда избираются на должность сроком на десять лет. Избрание на второй срок законом не допускается», — напомнил Шакир Ягудин. Фото: gossov.tatarstan.ru

В Конституционный суд — из Верховного…

Первого кандидата на новый судейский срок — рекомендованного президентом РТ экс-заместителя председателя Верховного суда РТ Марата Хайруллина представила начальник Государственно-правового управления президента РТ Лариса Глухова. Она сообщила, что кандидат начинал судейскую карьеру в Московском райсуде, «35 лет посвятил служению государству и закону», его судейский стаж составляет более 26 лет, а вершиной карьеры стала должность зампредседателя ВС РТ.

Не прозвучала интересная деталь из подготовленной по случаю выдвижения на должность судьи Конституционного суда «объективки»: оказывается, трудовая биография заслуженного юриста Республики Татарстан начиналась на Казанском оптико-механическом заводе. Там он отработал три года в качестве слесаря, поступил на «рабфак» — подготовительное отделение КГУ, а потом и в университет.

Кандидатура Хайруллина была единодушно одобрена.

Судейский стаж Марата Хайруллина составляет более 26 лет, а вершиной карьеры стала должность зампредседателя ВС РТ. Фото: nizhnekamsky.tat.sudrf.ru

…и из Вахитовского

Еще одним кандидатом в судьи Конституционного суда стал экс-председатель Вахитовского райсуда Фанис Мусин. Эту должность он занимал с 2007 по 2019 год, с тех пор пребывал в отставке.

Кандидатура Мусина, который так же, как и Марат Хайруллин, начинал в 1977 году трудовую карьеру с низов — рабочим на стройке, затем отслужил в армии и поступил на юрфак КГУ в университет, предварительно пройдя подготовительные курсы, была также единодушно одобрена.

«Спасибо за оказанную честь!»

Кандидатуру Гузель Удачиной в качестве будущего судьи Конституционного суда предложил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. У Удачиной как раз истек 10-летний срок полномочий уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Кандидатуру Гузель Удачиной в качестве будущего судьи Конституционного суда предложил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Фото Максима Платонова

Шакир Ягудин изложил биографию Удачиной, напомнив, что у нее два образования — юридическое и историческое, и что с 1999 года ее трудовая деятельность была так или иначе связана с социальной защитой и защитой прав граждан.

— Спасибо за оказанную честь. Последние десять лет моей деятельности связаны с защитой прав детей, семей, имеющих детей, — поднялась с места Гузель Удачина и пообещала продолжить эту деятельность в новой должности.

— Я занималась защитой прав детей и семьи, и этой деятельностью охватывался практически весь комплекс защиты прав человека, — сказала Гузель Удачина «Реальному времени» по завершении заседания комитета. — И мне бы хотелось, конечно, продолжить эту деятельность в статусе судьи Конституционного суда. Это дает новые возможности в реализации прав наших граждан.

О возможной преемнице Удачиной «Реальное время» готовит отдельный материал.

Закон о номере «112»

Последним вопросом в повестке заседания Комитета по законности и правопорядку стояло обсуждение проекта федерального закона о службе «112». Законопроектом предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» — «как совокупность сил и средств, предназначенных для обеспечения вызова по единому номеру» и информационного взаимодействия между экстренными оперативными службами.

Законопроектом предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» — «как совокупность сил и средств, предназначенных для обеспечения вызова по единому номеру» и информационного взаимодействия между экстренными оперативными службами. Фото: mchs.tatarstan.ru

Татарстан почти 10 лет назад вошел в число пилотных регионов, где «обкатывалась» единая диспетчерская служба «112». Причем обкатка прошла не без трагических происшествий: в октябре 2015 года от рук убийц погиб рыбак Сергей Елесин, который успел дозвониться по экстренному номеру, но не дождался помощи.

Инна Серова