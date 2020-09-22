На питание для школьников 1—4 классов в Татарстане в 2021 году потратят 2,2 млрд рублей

2 млрд 225 млн рублей потратят в Татарстане в 2021 году на организацию бесплатного горячего питания для всех учеников начальной школы (с 1 по 4 классы). 58% от общей суммы в республику поступит из федерального бюджета, оставшиеся 42% будут выделены из бюджета республики, сообщил сегодня на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ и.о. министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

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Федеральный закон, гарантирующий школьникам бесплатное горячее питание за счет государства, вступил в силу 1 сентября. Согласно документу, не реже раза в день ученики начальных классов должны быть обеспечены горячим блюдом и напитком.

Ильсур Хадиуллин также напомнил, что на обеспечение бесплатным горячим питанием младшеклассников республики на оставшиеся четыре месяца 2020 года (с сентября по декабрь) в бюджете предусмотрена сумма в 860 млн рублей.

Комитет по бюджету, налогам и финансам под председательством Леонида Якунина сегодня рассмотрел сразу два законопроекта, регламентирующих нормативы финансового обеспечения программ школьного и дошкольного образования. На 2021 год они сохранены на уровне 2020 года, подчеркнул в ходе доклада и.о. министра образования и науки РТ.

Напомним, что из 452 тысяч учащихся в 1404 школах 209 тысяч детей обучаются с 1 по 4 классы и уже получают горячее питание.