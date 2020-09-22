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Экономика

В Пенсионном фонде не подтвердили угрозу приостановки выплат пенсий

15:59, 22.09.2020 1
В Пенсионном фонде не подтвердили угрозу приостановки выплат пенсий
Фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России опровергли информацию, что отсутствие в течение 6 месяцев операций по снятию денег с банковской карты, на которую начисляется пенсия, ведет к прекращению выплат.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит», — цитирует «РИА Новости» источник в ПФР.

О том, что получателям страховой пенсии могут приостановить выплаты, если средства не снимаются с карты на протяжении шести месяцев, сообщил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Экономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 сен
    фонд,что самоубийца.
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