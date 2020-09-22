В Сбербанке считают, что в России следует смягчить налоговое бремя

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По мнению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в России необходимо уменьшить количество налогов и снизить ставки по ним. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги», — считает Греф.

По словам Грефа, относительно низкие налоговые ставки — главное преимущество России. Он считает, что повышение налогов не даст экономического роста. Это последняя мера, на которую должно идти государство.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что от повышения налогов в России может спасти продажа активов государства.

