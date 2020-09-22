В Казани выявили коронавирус у одного из учителей

Вчера у учителя школы №114 Казани выявили коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

Педагога временно отстранили от работы и отправили домой на самоизоляцию. Последний урок в школе он провел 17 сентября.

Класс, в котором вел занятия учитель с коронавирусом, перевели на дистанционное обучение. Ученики остальных классов продолжают посещать школу. COVID-19 у других сотрудников и школьников не выявили.

Роспотребнадзор по РТ вынес постановление о проведении противоэпидемических мероприятий в адрес администрации школы. Сотрудников, контактирующих с заболевшим учителем, отправят на самоизоляцию.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала закрытие четырех классов в трех школах Татарстана. По ее словам, класс или школа могут приостановить работу на семь дней, если 20% учеников отсутствуют по причине ОРВИ.

