Эксперт рассказал, почему опасно оставлять пенсию на карте

Получателям страховой пенсии могут приостановить выплаты, если средства не снимаются с карты на протяжении шести месяцев. В этом случае есть риск мошенничества или блокировки по решению суда, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, это может произойти с гражданами, способными обойтись без выплат от государства: «Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций».

Эксперт сообщил и о возможности мошенничества при передаче идентификационных данных третьим лицам. Например, если у пенсионера есть задолженность, приставы смогут заблокировать карту для списания средств, сообщает «Прайм».

Напомним, реальный размер назначенных пенсий в России в 2019 году увеличился на 1,5%.

