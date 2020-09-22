В Татарстане установится классическое бабье лето

С 23 сентября в Татарстане под влиянием антициклона примерно на одну неделю установится классическое бабье лето. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По словам профессора, в ближайшие дни температура поднимется выше многолетней нормы на 4 градуса: днем она может достигнуть +19 градусов, ночью — +7—8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Сильный ветер и осадки на территории республики не ожидаются.

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, хорошая погода начнет восстанавливаться к середине недели. Сухая и малооблачная погода сохранится до конца текущей недели.

