Количество рейсов из Казани в Стамбул увеличат до 4 в неделю

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о запуске еще одного рейса из Казани в Стамбул и обратно. Он будет летать по понедельникам.

Таким образом, компания будет выполнять уже четыре рейса в неделю. Вылет из Казани будет совершаться в 01.50, сообщает пресс-служба компании. В Стамбул самолет будет прилетать в 05.45.

Обратное отправление из Стамбула в тот же день в 21.20, прилет в Казань предполагается в 00.55 следующего дня.

Напомним, рейсы в Стамбул из Казани были возобновлены в сентябре. Сначала Turkish Airlines запустила три рейса — по вторникам, четвергам и субботам.