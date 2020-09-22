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Количество рейсов из Казани в Стамбул увеличат до 4 в неделю

12:16, 22.09.2020 2
Количество рейсов из Казани в Стамбул увеличат до 4 в неделю
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о запуске еще одного рейса из Казани в Стамбул и обратно. Он будет летать по понедельникам.

Таким образом, компания будет выполнять уже четыре рейса в неделю. Вылет из Казани будет совершаться в 01.50, сообщает пресс-служба компании. В Стамбул самолет будет прилетать в 05.45.

Обратное отправление из Стамбула в тот же день в 21.20, прилет в Казань предполагается в 00.55 следующего дня.

Напомним, рейсы в Стамбул из Казани были возобновлены в сентябре. Сначала Turkish Airlines запустила три рейса — по вторникам, четвергам и субботам.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 сен
    отличная новость - начинается движение.... только карантин наверно не отменяется?
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  • Анонимно 22 сен
    Хорошо.
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