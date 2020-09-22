Nissan отзовет в России почти 4 тысячи внедорожников Infiniti QX56

Nissan отзывает 3 932 автомобиля Infiniti QX56. Причиной стало слишком большое количество взрывчатого вещества в газогенераторе подушки безопасности.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, при срабатывании подушки корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться.

wikimedia.org / IFCAR

Под отзыв попадают только машины, произведенные с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года. Ведомство приложило файл с VIN-кодами автомобилей, которые предстоит проверить.

Владельцам неисправных машин заменят подушки безопасности. Процедура будет бесплатной.