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Nissan отзовет в России почти 4 тысячи внедорожников Infiniti QX56

13:31, 22.09.2020
Nissan отзовет в России почти 4 тысячи внедорожников Infiniti QX56
Фото: rst.gov.ru

Nissan отзывает 3 932 автомобиля Infiniti QX56. Причиной стало слишком большое количество взрывчатого вещества в газогенераторе подушки безопасности.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, при срабатывании подушки корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться.

wikimedia.org / IFCAR

Под отзыв попадают только машины, произведенные с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года. Ведомство приложило файл с VIN-кодами автомобилей, которые предстоит проверить.

Владельцам неисправных машин заменят подушки безопасности. Процедура будет бесплатной.

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