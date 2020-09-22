В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом

В Татарстане возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту отравления в Казани семьи угарным газом.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по РТ, госпитализированные с отравлением почувствовали дискомфорт и не могли уснуть. Женщина потеряла сознание, когда пошла за лекарством. Ее муж вызвал скорую помощь.



прокуратура РТ

По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность газового оборудования.

Следком по РТ выясняет обстоятельства происшествия. Решается вопрос о назначении экспертиз. Расследование продолжается.

Напомним, что инцидент произошел утром 21 сентября в квартире одного из домов по улице Хади Такташа в Казани. Прокуратура начала проверку по делу.

