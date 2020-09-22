Нижнекамску исполняется 54 года

Сегодня исполняется 54 года с преобразования рабочего поселка Нижнекамск в город. Фотографию постановления и поздравление с праздником опубликовал в своем «Инстаграм» мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Утвердить произведенное постановлением Президиума Верховного Совета Татарской АССР преобразование рабочего поселка Нижнекамского Нижнекамского района в город республиканского (АССР) подчинения с присвоением ему наименования — город Нижнекамск», — говорится в указе ВС РСФСР от 22 сентября 1966 года.

e-nkama.ru

Строительство Нижнекамска началось в 1961 году. Район образован в 1965 году путем выделения его из состава Челнинского и Шереметьевского районов Татарстана.

