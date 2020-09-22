В Татарстане с января проиндексируют социальные выплаты

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане ежемесячные денежные и иные выплаты проиндексируют на 1,04. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Установить с 1 января 2021 года коэффициент индексации ежемесячных денежных и иных выплат, предусмотренных статьями 4—8 Закона РТ от 8 декабря 2014 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», в размере 1,04», — говорится в документе.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также постановление устанавливает размеры денежных и иных выплат. Так, ветеранам труда выплата составит 526 рублей, реабилитированным гражданам — 725 рублей.

Субсидия на проезд детям-сиротам установлена в размере 320 рублей, а на приобретение лекарств ребенку до 6 лет из многодетной семьи — 142 рубля.

Напомним, что соцпенсии в России в 2021 году увеличатся на 2,6%

