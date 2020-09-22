Татарстан в числе регионов с наименьшим приростом заболевших COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Оперштаб назвал регионы, в которых наблюдается наименьший прирост заболевших. В их числе находится и Татарстан.

В республике за сутки отмечен прирост в 0,3%. Такие же показатели у Чувашии, Калужской и Тульской областей, передает «РИА Новости».

В Чечне, Московской и Смоленской областях прирост составил 0,2%. В Ненецком и Чукотском автономных округах вообще нет новых заболевших.

Напомним, в России уже третий день подряд фиксируется рост числа новых зараженных коронавирусом COVID-19. Вирусологи объясняют его появлением сезонного гриппа и ОРВИ и возвращением россиян из отпусков с каникул.

