«Ак Барс» возглавил Индекс силы КХЛ, сместив «Салават Юлаев» с первого места

«Ак Барс» совершил рывок с четвертого места

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам очередной игровой недели.

Новым лидером рейтинга стал казанский «Ак Барс», поднявшийся на три позиции вверх. Команда Дмитрия Квартальнова на минувшей неделе уверенно обыграла уфимский «Салават Юлаев» в первом «зеленом дерби» сезона и не без труда вырвала победу у «Сочи» (5:3). Обе встречи казанцы провели на домашнем стадионе «Татнефть Арена».

На вторую строчку поднялся «Автомобилист». Команда из Екатеринбурга также улучшила свою позицию на три пункта. Тройку замкнул «Металлург», а вот «Авангард», которому сегодня предстоит сыграть в Казани против «Ак Барса», опустился на четвертое место. В конце пятерки расположился питерский СКА.

Восток захватил лидерство в Индексе силы 3-й недели. pic.twitter.com/pCRgjYmkoQ — КХЛ (@khl) September 22, 2020

Лидер первых двух недель «Салават Юлаев» рухнул вниз

Уфимский клуб выиграл два матча из трех на минувшей игровой неделе, но это не помогло команде Томи Ламсы удержать лидерство в рейтинге. Болезненное поражение от «Ак Барса» (1:4), а также сложная победа по буллитам над бедствующим «Куньлунем» (3:2 б) существенно понизили позиции «Салавата Юлаева» в Индексе силы. В новом списке уфимцы упали сразу на пять строчек и теперь занимают скромное шестое место.

Для команды из столицы Башкортостана картина складывается не очень радужная. После выездов в Казань и Мытищи сразу три представителя уфимского клуба сдали положительные тесты на коронавирус. В ближайшее время «Салавату» придется обходиться без главного тренера Томи Ламсы, а также форвардов Маркуса Гранлунда и Данилы Башкирова.

Наибольший регресс в Индексе силы продемонстрировал ЦСКА. Московские армейцы потеряли шесть строчек и теперь занимают место в конце первой десятки, расположившись на девятой позиции.

Фото: hcsalavat.ru

Что это за рейтинг и когда он был введен в КХЛ

Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Рейтинг подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов. В дальнейшем за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%.

Впервые Индекс силы был представлен в середине ноября 2019 года. Тогда рейтинг возглавил ярославский «Локомотив», а «Ак Барс» занял вторую строчку. По итогам всего сезона-2019/20 в Индексе первенствовали питерский СКА в Западной конференции и казахстанский «Барыс», лидировавший на Востоке.

Зульфат Шафигуллин