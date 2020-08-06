Новости общества

08:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: еще две жертвы коронавируса, прогноз второй волны и новое в ЕГЭ

07:00, 06.08.2020
Главное к утру: еще две жертвы коронавируса, прогноз второй волны и новое в ЕГЭ
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 6 августа.

  • В Татарстане от коронавируса скончались еще два пациента. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, достигло 45.
  • Теплоход «Александр Суворов», на котором ранее выявили коронавирус у членов экипажа, возобновит рейсы 11 августа из Казани.
  • Городской суд Бугульмы отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя о приобщении к делу о насилии над полуторагодовалой девочкой медицинских документов Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ).
  • В ЕГЭ по всем предметам постепенно начнут включать задания, в которых будет проверяться умение применять знания в незнакомой, «измененной» ситуации.
  • Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн допустил, что вторая волна эпидемии коронавируса в России может прийтись на октябрь—ноябрь.
  • На 11 железнодорожных переездах в Казанском регионе Горьковской железной дороги появятся системы фотовидеофиксации. Так, девять из них установят в Татарстане, еще две — на территории Чувашской республики.
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также