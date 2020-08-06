Главное к утру: еще две жертвы коронавируса, прогноз второй волны и новое в ЕГЭ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 6 августа.
- В Татарстане от коронавируса скончались еще два пациента. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, достигло 45.
- Теплоход «Александр Суворов», на котором ранее выявили коронавирус у членов экипажа, возобновит рейсы 11 августа из Казани.
- Городской суд Бугульмы отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя о приобщении к делу о насилии над полуторагодовалой девочкой медицинских документов Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ).
- В ЕГЭ по всем предметам постепенно начнут включать задания, в которых будет проверяться умение применять знания в незнакомой, «измененной» ситуации.
- Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн допустил, что вторая волна эпидемии коронавируса в России может прийтись на октябрь—ноябрь.
- На 11 железнодорожных переездах в Казанском регионе Горьковской железной дороги появятся системы фотовидеофиксации. Так, девять из них установят в Татарстане, еще две — на территории Чувашской республики.
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