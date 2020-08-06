Вирусолог спрогнозировал, когда в России может начаться вторая волна COVID-19

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн допустил, что вторая волна эпидемии коронавируса в России может прийтись на октябрь—ноябрь.

По его словам, у коронавируса не так ясно выражена сезонность, как полагали эксперты, и не оправдалась надежда на то, что заболеваемость COVID-19 снизится с приходом жары.

Альтштейн отметил небольшое снижение сейчас, но подчеркнул, что, «когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», передает «Комсомольская правда».

При этом эксперт считает, что в дальнейшем летальность инфекции снизится, но вторая волна все же будет.