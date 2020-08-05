Теплоход «Александр Суворов», на котором ранее была вспышка COVID-19, возобновит рейсы из Казани 11 августа

Теплоход «Александр Суворов», на котором ранее выявили коронавирус у членов экипажа, возобновит рейсы 11 августа из Казани.

Как уточнили в пресс-службе компании, рейсы, запланированные в период с 5 по 11 августа, были отменены в связи с прохождением проверки и выполнением дополнительных требований Роспотребнадзора. А уже со вторника, 11 августа, теплоход вновь выйдет в рейс из Казани, передает ТАСС.

Напомним, в Нижнем Новгороде из-за вспышки коронавируса среди экипажа задержали теплоход «Александр Суворов». Среди пассажиров судна жители Нижнего Новгорода и татарстанцы.

