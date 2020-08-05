На девяти железнодорожных переездах в Казанском регионе ГЖД появится система фотовидеофиксации

На 11 железнодорожных переездах в Казанском регионе Горьковской железной дороги появятся системы фотовидеофиксации. Так, 9 из них установят в Татарстане, еще 2 — на территории Чувашской республики.

Отмечается, что камеры установят на переездах, где фиксируется наиболее интенсивное движение транспорта.

Система фотовидеофиксации представляет собой комплекс технических средств, которые распознают номера автомобилей, проезжающих через переезд на запрещающий сигнал светофора. Соответствующая информация передается в ГИБДД, а по результатам ее обработки на нарушителей выписывают штрафы, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Всего на полигоне Казанского региона ГЖД система фотовидеофиксации установлена на 30 железнодорожных переездах.