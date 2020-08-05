В Татарстане от коронавируса скончались еще два пациента

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Татарстане от коронавируса скончались еще два пациента. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, достигло 45.

Так, 84-летнюю жительницу Челнов госпитализировали в инфекционную больницу 14 июля со средне-тяжелой формой пневмонии. В ходе обследования медики обнаружили у нее новую коронавирусную инфекцию. Состояние женщины оставалось тяжелым из-за обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. 20 июля она скончалась.



63-летний мужчина поступил в Центральную городскую клиническую больницу № 18 Казани с внебольничной двухсторонней пневмонией и новой коронавирусной инфекции 23 июля. Через два дня он скончался на фоне отека легких и головного мозга, сообщает республиканский оперштаб.

В мире число людей, умерших от новой коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек.