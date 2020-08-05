Бугульминский суд отказался приобщить медицинские документы к делу отца, обвиняемого в насилии над дочерью

Городской суд Бугульмы отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя о приобщении к делу о насилии над полуторагодовалой девочкой медицинских документов Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ).

В ходе заседания были опрошены три свидетеля, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Также на заседании рассмотрели ходатайство прокуратуры о замене представителя потерпевшей (матери ребенка) на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского района. Суд также отказал в удовлетворении этого ходатайства. Заседание отложили на 15.00 6 августа, передает ТАСС.

В понедельник глава Бугульминского района Линар Закиров после истории с жителем района, обвиняемым в насилии над полуторагодовалой дочерью, отстранил начальника отдела опеки и попечительства исполкома. На это место назначена Фания Хайруллина.



Бугульминский городский суд возобновил дело бугульминца, обвиняемого в насилии над дочерью, 3 августа.