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В Рособрнадзоре сообщили, какие изменения могут внести в ЕГЭ

02:26, 06.08.2020
В Рособрнадзоре сообщили, какие изменения могут внести в ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

В ЕГЭ по всем предметам постепенно начнут включать задания, в которых будет проверяться умение применять знания в незнакомой, «измененной» ситуации.

Такие задания могут попасться в следующем году на экзамене по истории, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По его мнению, это правильный и правомерный ход. Он пояснил, что, если смотреть обзоры, связанные с участием российских ребят в международных исследованиях, международных олимпиадах, видно, что у школьников есть пробелы там, где необходимо применить знания в новой, измененной ситуации, передает «РИА Новости».

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 8,5 тыс. выпускников.

ОбществоОбразование
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