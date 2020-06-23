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Главное о коронавирусе на 23 июня: Татарстан готовится к послаблениям II этапа, общепит Москвы открывает залы

11:30, 23.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 23 июня: Татарстан готовится к послаблениям II этапа, общепит Москвы открывает залы

Татарстан готовится ко второму этапу снятия ограничений

За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19, все контактные. 18 человек госпитализированы, 22 лечатся дома. Наибольшее число заболевших в Казани (18 человек) и Набережных Челнах (8).

Всего в Татарстане зарегистрирован 4 271 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 108 человек, в том числе 17 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 13. На лечении остаются 1 150 человек.

  • Татарстан готовится ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По ее словам, после 24 июня будет опубликовано соответствующее постановление правительства РТ.
  • Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что Набережные Челны не будут закрывать на карантин.
Фото Максима Платонова
  • В Татарстане подтвержден 13-й случай смерти пациента от коронавируса — в Чистополе умер 57-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
  • Начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в Казани медики тестируют уже седьмую итерацию протоколов лечения COVID-19. При лечении коронавируса врачи опираются на принципы доказательной медицины.
  • В мэрии Казани рассказали, как пройдет ЕГЭ.
  • В Набережных Челнах в горбольнице №5 из 300 коек свободными остаются лишь 16.
  • На заводе КАМАЗ «по методике Роспотребнадзора» зарегистрированы 79 случаев заражения COVID-19.
  • В КФУ защиту дипломов провели онлайн.
  • В Казани госпитализация пациентов, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной помощи, проводится после предоставления результатов анализов на коронавирус и справки об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19.
Фото Максима Платонова

У четверти россиян в окружении есть люди, заболевшие COVID-19

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 013 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 599 705, а выздоровевших — до 356 429 человек.

Зафиксированы 153 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 8 359 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

  • По данным ВШЭ, у четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
  • Правительство России направит на поддержку малого и среднего бизнеса 100 млрд рублей.
  • Глава Росстата Павел Малков прокомментировал данные о смертности от COVID-19 в России: «Манипулировать статистикой практически невозможно», — сказал он.
Фото d-russia.ru
  • К началу июля в России откроются все популярные туристические направления.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что носить защитные маски россиянам придется до осени.
  • Сегодня в Москве возобновляет работу общепит, включая залы кафе и ресторанов. Но банкеты и корпоративы пока запрещены. В Петербурге летние кафе и террасы откроют с 29 июня.
  • В Тульской области самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца месяца.
  • На станции переливания крови в Тюмени произошла вспышка коронавируса — COVID-19 подтвердился у девяти сотрудников лаборатории.

В мире 9 млн человек заразились коронавирусом

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 100 090. Умерли 472 216 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 312 302). На второй строчке — Бразилия (1 106 470), Россия на третьем месте (591 465, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (440 215), на пятом — Великобритания (306 761).

  • В мире 9 млн человек заразились коронавирусом.
  • Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на месяц позже — с 21 мая по 6 июня.
  • В Токио 1 июля откроется Disneyland.
  • Еще у двух членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Всего заразившихся восемь.
  • Кипр отменил справки об отсутствии коронавируса для туристов.
Фото cyprus-index.ru
  • В Турции за нарушение масочного режима ввели штраф в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США).
Лилия Ахкиямова
ОбществоМедицина Татарстан
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