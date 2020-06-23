Главное о коронавирусе на 23 июня: Татарстан готовится к послаблениям II этапа, общепит Москвы открывает залы
Татарстан готовится ко второму этапу снятия ограничений
За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19, все контактные. 18 человек госпитализированы, 22 лечатся дома. Наибольшее число заболевших в Казани (18 человек) и Набережных Челнах (8).
Всего в Татарстане зарегистрирован 4 271 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 108 человек, в том числе 17 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 13. На лечении остаются 1 150 человек.
- Татарстан готовится ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По ее словам, после 24 июня будет опубликовано соответствующее постановление правительства РТ.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что Набережные Челны не будут закрывать на карантин.
- В Татарстане подтвержден 13-й случай смерти пациента от коронавируса — в Чистополе умер 57-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
- Начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в Казани медики тестируют уже седьмую итерацию протоколов лечения COVID-19. При лечении коронавируса врачи опираются на принципы доказательной медицины.
- В мэрии Казани рассказали, как пройдет ЕГЭ.
- В Набережных Челнах в горбольнице №5 из 300 коек свободными остаются лишь 16.
- На заводе КАМАЗ «по методике Роспотребнадзора» зарегистрированы 79 случаев заражения COVID-19.
- В КФУ защиту дипломов провели онлайн.
- В Казани госпитализация пациентов, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной помощи, проводится после предоставления результатов анализов на коронавирус и справки об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19.
- В Татарстане рассказали, как стать донором антител для лечения COVID-19.
- У шестерых работников «Транснефти» в Набережных Челнах заподозрили коронавирус.
- Власти Татарстана рассказали о правилах работы бань и саун в период коронавирусных ограничений.
У четверти россиян в окружении есть люди, заболевшие COVID-19
За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 013 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 599 705, а выздоровевших — до 356 429 человек.
Зафиксированы 153 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 8 359 человек.
Топ регионов России по числу заболевших
- По данным ВШЭ, у четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
- Правительство России направит на поддержку малого и среднего бизнеса 100 млрд рублей.
- Глава Росстата Павел Малков прокомментировал данные о смертности от COVID-19 в России: «Манипулировать статистикой практически невозможно», — сказал он.
- К началу июля в России откроются все популярные туристические направления.
- Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что носить защитные маски россиянам придется до осени.
- Сегодня в Москве возобновляет работу общепит, включая залы кафе и ресторанов. Но банкеты и корпоративы пока запрещены. В Петербурге летние кафе и террасы откроют с 29 июня.
- В Тульской области самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца месяца.
- На станции переливания крови в Тюмени произошла вспышка коронавируса — COVID-19 подтвердился у девяти сотрудников лаборатории.
В мире 9 млн человек заразились коронавирусом
По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 100 090. Умерли 472 216 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 312 302). На второй строчке — Бразилия (1 106 470), Россия на третьем месте (591 465, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (440 215), на пятом — Великобритания (306 761).
- В мире 9 млн человек заразились коронавирусом.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на месяц позже — с 21 мая по 6 июня.
- В Токио 1 июля откроется Disneyland.
- Еще у двух членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Всего заразившихся восемь.
- Кипр отменил справки об отсутствии коронавируса для туристов.
- В Турции за нарушение масочного режима ввели штраф в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США).
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