Главное о коронавирусе на 23 июня: Татарстан готовится к послаблениям II этапа, общепит Москвы открывает залы

Татарстан готовится ко второму этапу снятия ограничений

За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19, все контактные. 18 человек госпитализированы, 22 лечатся дома. Наибольшее число заболевших в Казани (18 человек) и Набережных Челнах (8).

Всего в Татарстане зарегистрирован 4 271 случай заболевания. Выздоровели за весь период 3 108 человек, в том числе 17 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 13. На лечении остаются 1 150 человек.



Татарстан готовится ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По ее словам, после 24 июня будет опубликовано соответствующее постановление правительства РТ.



Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что Набережные Челны не будут закрывать на карантин.



Фото Максима Платонова

В Татарстане подтвержден 13-й случай смерти пациента от коронавируса — в Чистополе умер 57-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.



Начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в Казани медики тестируют уже седьмую итерацию протоколов лечения COVID-19. При лечении коронавируса врачи опираются на принципы доказательной медицины.



В мэрии Казани рассказали, как пройдет ЕГЭ.

В Набережных Челнах в горбольнице №5 из 300 коек свободными остаются лишь 16.

На заводе КАМАЗ «по методике Роспотребнадзора» зарегистрированы 79 случаев заражения COVID-19.

В КФУ защиту дипломов провели онлайн.



В Казани госпитализация пациентов, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной помощи, проводится после предоставления результатов анализов на коронавирус и справки об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19.

Фото Максима Платонова

В Татарстане рассказали, как стать донором антител для лечения COVID-19.



У шестерых работников «Транснефти» в Набережных Челнах заподозрили коронавирус.

Власти Татарстана рассказали о правилах работы бань и саун в период коронавирусных ограничений.

У четверти россиян в окружении есть люди, заболевшие COVID-19

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 013 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 599 705, а выздоровевших — до 356 429 человек.

Зафиксированы 153 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 8 359 человек.

Топ регионов России по числу заболевших



По данным ВШЭ, у четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.

Правительство России направит на поддержку малого и среднего бизнеса 100 млрд рублей.



Глава Росстата Павел Малков прокомментировал данные о смертности от COVID-19 в России: «Манипулировать статистикой практически невозможно», — сказал он.

Фото d-russia.ru

К началу июля в России откроются все популярные туристические направления.



Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что носить защитные маски россиянам придется до осени.

Сегодня в Москве возобновляет работу общепит, включая залы кафе и ресторанов. Но банкеты и корпоративы пока запрещены. В Петербурге летние кафе и террасы откроют с 29 июня.

В Тульской области самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца месяца.

На станции переливания крови в Тюмени произошла вспышка коронавируса — COVID-19 подтвердился у девяти сотрудников лаборатории.

В мире 9 млн человек заразились коронавирусом



По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 100 090. Умерли 472 216 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 312 302). На второй строчке — Бразилия (1 106 470), Россия на третьем месте (591 465, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (440 215), на пятом — Великобритания (306 761).

В мире 9 млн человек заразились коронавирусом.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на месяц позже — с 21 мая по 6 июня.



В Токио 1 июля откроется Disneyland.

Еще у двух членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Всего заразившихся восемь.

Кипр отменил справки об отсутствии коронавируса для туристов.

Фото cyprus-index.ru

В Турции за нарушение масочного режима ввели штраф в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США).



Лилия Ахкиямова