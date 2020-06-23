Голикова считает, что ношение масок продлится до осени

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что носить защитные маски россиянам придется до осени. Об этом вице-премьер заявила в эфире программы «Познер» на Первом канале.

По ее словам, наступление в России второй волны коронавируса зависит от граждан и их сознательности.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Ранее Голикова уже допускала, что в России не стоит ждать второй волны коронавируса при соблюдении всех мер безопасности.

