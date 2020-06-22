В КФУ впервые прошла открытая защита дипломов по направлению «Нанотехнологии и микросистемная техника»

В Институте физики Казанского федерального университета впервые состоялась открытая защита выпускных квалификационных работ студентов направления «Нанотехнологии и микросистемная техника».

Мероприятие прошло на платформе Microsoft Teams, сообщает пресс-служба КФУ.

Проректор университета по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский рассказал, что КФУ на протяжении десяти лет практикует защиту дипломов в режиме онлайн.

«Дистанционное образование — хорошее дополнение к тому, что мы называем контактным (очным образованием). Надо понимать, что если мы сталкиваемся с ситуациями повышенной готовности, то нам необходимо иметь план В — тот самый потенциал дистанционного образования, который у нас есть. Может быть, когда-нибудь система дистанционного образования включит элемент, связанный с искусственным интеллектом, когда можно будет уже с компьютером разговаривать на языке экспертных оценок, но это задача далекого будущего. Пока что у нас есть интерфейс, который помогает взаимодействовать преподавателю и студенту, доносить до обучающегося определенный объем информации», — сказал Таюрский.



Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса выпускникам КФУ дали право на «вторую попытку» при защите диплома. У студентов есть выбор — прийти на защиту ВКР лично в аудиторию, либо выйти по интернету на связь с квалификационной комиссией с помощью любого устройства.

