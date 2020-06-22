Минздрав Татарстана рассказал о методах лечения коронавирусных пациентов

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На сегодняшний день медики тестируют уже седьмую итерацию протоколов лечения COVID-19. Об этом рассказал Владимир Жаворонков на ежедневной пресс-конференции, посвященной эпидемической обстановке.

Схема разработки этих протоколов динамичная, она постоянно меняется.

«Если раньше мы делали упор на бактериальную терапию, то теперь есть новые варианты лечения. Важно, чтобы рекомендации основывались не просто на опыте, а на принципах доказательной медицины. И сейчас, по мере накопления опыта, либо вводятся новые препараты, либо используются старые, но несколько под иным ракурсом. Система очень пластична и постоянно меняется», — сказал Жаворонков.

Что касается длительности лечения, то единого стандарта нет — все индивидуально. Лечение разбивается на несколько этапов. В стационаре больной проводит в среднем от 10 до 12 дней. Потом наступает этап долечивания, и этот этап у всех разный. Кто-то сразу при выписке получает второй отрицательный результат теста и возвращается к обычной жизни. А у кого-то на это уходят недели — все очень вариабельно, как рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что испытания российской вакцины от коронавируса идут первую неделю. Пока они проходят в штатном режиме.

