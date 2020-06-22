Чемпионат мира по хоккею начнется на месяц позже запланированного

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на месяц позже, чем было запланировано. Решение о переносе было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

Изначально мировое первенство должно было пройти в Латвии и Белоруссии с 7 по 23 мая. Теперь турнир состоится с 21 мая по 6 июня.

Напомним, ранее сборные России и Канады поменяли местами на групповом этапе ЧМ-2021 по хоккею. Это сделано для того, чтобы российская команда могла провести все матчи группового этапа в Минске.