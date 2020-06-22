Медики рассказали, как стать донором антител для лечения COVID-19

Сегодня представители медицинского сообщества республики рассказали о том, как развивается программа, по которой изучают эффективность применения донорской плазмы в терапии COVID-19.

Программа по внедрению и разработке этого метода лечения была принята в Татарстане еще в середине апреля — вслед за московской клиникой Склифосовского. Выздоровевших пациентов исследуют на наличие вируса, и если два теста подряд показывают отрицательный результат, то по истечении двух недель со второго тестирования кровь человека исследуют на антитела. И если титр соответствует лечебной дозе, в дальнейшем человек становится донором плазмы.



Рамзия Хакимова, заместитель главврача по лабораторной диагностике Республиканского центра крови, рассказала: ученые увидели, что инфекция необычная. В отличие от большинства других инфекционных заболеваний, у человека, который перенес инфекцию в легкой форме, титр антител все равно может быть очень высоким.

Айнагуль Баялиева, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РТ, шеф клиники анестезиологии и реанимации, рассказала, что первыми донорами стали хирурги и другие переболевшие врачи. Первые пациенты, которые получили лечебную плазму, были реанимационные. Показаниями к экспериментальному лечению становятся три фактора: тяжесть течения, особенности иммунитета, длительная репликация вируса.



Через семь-десять дней после начала заболевания человек вылечивается с помощью формирующихся антител. При этом происходит постепенное улучшение состояния: снижается скорость репликации вируса, активность вирусной атаки становится меньше, уменьшается площадь поражения легких, снижается полиорганная недостаточность. В РКБ такую терапию получили уже 17 пациентов. Терапия показала эффективность, и есть большая потребность в донорах, избытка которых не наблюдается. Поэтому медики приглашают протестироваться тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, выздоровел и хочет помочь другим. Запрос на это огромен.



Донором можно стать, если вам от 18 до 55 лет, весите вы не менее 50 килограммов и не имеете противопоказаний к донорству (список состояний и заболеваний, которые могут считаться противопоказанием, широк, в каждом конкретном случае возможность донорства определяет врач-трансфузиолог Центра крови).

Сейчас в Центр крови пришли сдавать кровь уже 21 человек, у них отобрали 42 дозы плазмы. Правда, не все эти дозы лечебные, потому что не у всех доноров выявлен необходимый титр антител.