Прокурор Татарстана заявил, что Челны не будут закрывать на карантин — видео

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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в ходе рабочего визита в Набережные Челны опроверг слухи о закрытии города на карантин, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Глава надзорного ведомства подчеркнул, что для закрытия Челнов на карантин нет никаких оснований.

Также Нафиков встретился с одним из местных жителей микрорайона «Чаллы Яр», который пожаловался на недостатки при сдаче объекта долевого строительства. После прокурор Татарстана встретился с челнинскими медиками. Медперсонал рассказал ему о ситуации с приемом пациентов в условиях распространения коронавируса.



Власти Набережных Челнов еще на прошлой неделе назвали фейком информацию о том, что город с середины июля уходит на полную изоляцию. В исполкоме Автограда призвали горожан критически относиться к подобным новостям.

