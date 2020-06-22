В мэрии Казани рассказали, как пройдет ЕГЭ

В Казани более 6 тыс. выпускников 11-х классов в этом году получили аттестаты без сдачи обязательных единых госэкзаменов по математике и русскому языку. Те же, кто собирается поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля по единому для всей страны расписанию. С 3 по 8 августа предусмотрен дополнительный период для тех, кто не смог сделать это по уважительным причинам.

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов рассказал, что в городе будут организованы 37 пунктов проведения ЕГЭ, 25 в школах и 12 на дому для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Самыми востребованными дисциплинами среди выпускников в этом году будут русский язык, математика профильного уровня, обществознание, физика, биология и химия.

Перед стартом ЕГЭ 29 и 30 июня будут проведены пробные экзамены без участия выпускников, где отработают все оргвопросы и проверят техническую готовность школ.

Коронавирусная эпидемия требует применения особых защитных мер, отметил начальник управления образования. Так, на всех экзаменационных пунктах, в том числе во дворах школ нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции, разработан график прибытия учащихся в пункты, исключающий их скопления на территории учебных заведений, организованы два входа для ускорения прохода учеников. На входе всем измерят температуру бесконтактным способом. Школы закупают одноразовые маски и перчатки для работников пунктов приема ЕГЭ, школьники должны приобрести их самостоятельно.

В аудиториях, где будут проходить экзамены, детей рассадят с соблюдением 1,5-метровой дистанции, но им разрешат находиться там без масок, так как по требованиям Рособрнадзора на камерах наблюдения должны просматриваться их лица. В каждой аудитории будет установлен кулер с водой и одноразовая посуда, помещения продезинфицируют.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что плюсом пандемии стала возможность для 11-классников получить месячную фору во времени, чтобы лучше подготовиться. И призвал взять процесс сдачи ЕГЭ под жесткий контроль с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.