Власти Татарстана рассказали о правилах работы бань и саун

Пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей опубликовала правила работы бань и саун.

Так, к работе нельзя допускать сотрудников с признаками респираторного заболевания или с повышенной температурой, все работники должны работать посменно. Посетителей следует принимать только по предварительной записи. Также владельцам следует организовать посещение бани или сауны из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя.

Отдыхающие не должны ждать внутри бани или сауны. Во всех помещениях, за исключением парильных, они должны быть в масках. Сотрудники заведения должны предоставлять гостям напитки и готовые блюда исключительно в промышленной упаковке, с возможностью разогрева в специально оборудованных местах. С собой посетители могут приносить только напитки.

После каждого клиента следует проводить уборку и дезинфекцию, а каждые два часа должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Умывальники должны быть оборудованы дозаторами для обработки рук кожными антисептиками.

Помимо этого, владелец должен следить за тем, чтобы работники были в средствах индивидуальной защиты и меняли их не реже одного раза в три часа, и вести журналы термометрии сотрудников и проведения дезинфекционных мероприятий. После окончания смены спецодежда сотрудников и белье для посетителей должны простирываться.



Напомним, в Татарстане разрешили возобновить работу баням и саунам с 5 июня.