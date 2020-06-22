На станции «Транснефти» в Челнах у шестерых работников заподозрили коронавирус

У шестерых работников нефтеперекачивающей станции (НПС) «Набережные Челны» Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье» заподозрили наличие коронавируса. Ни у кого симптомов нет, все отправились в домашнюю самоизоляцию без необходимости прохождения стационарного лечения. У трех работников по итогам повторного теста COVID-19 не нашли.

В настоящее время на НПС «Набережные Челны» ввели двухнедельный изолированный режим работы оперативного персонала, для работников создали все необходимые условия для проживания на территории станции. Усилили санитарную обработку помещений, дали сотрудникам защитные маски и перчатки.

«Во избежание возможного заражения ограничены контакты работников НПС, прекращены все служебные поездки, отменено участие во внешних совещаниях. На НПС усилен режим текущей дезинфекции, прием входящей корреспонденции осуществляется бесконтактным способом с дальнейшей дополнительной обработкой», - сообщает пресс-служба «Транснефти-Прикамье».

Также были взяты тесты на коронавирус у лиц, контактировавших с работниками НПС «Набережные Челны» с подозрением на инфицирование.

Сегодня главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил о новых очагах коронавируса на предприятиях — в торгово-финансовой компании КАМАЗа, предприятиях «Транснефть», «Челны-Бройлер».