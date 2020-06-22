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Роспотребнадзор: Татарстан готов ко второму этапу снятия ограничений

11:37, 22.06.2020 1
Роспотребнадзор: Татарстан готов ко второму этапу снятия ограничений
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам спикера, ведомство согласовало с Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

«Мы получили согласование о переходе на второй этап снятия ограничений. Сейчас прорабатываются вопросы о дальнейшем частичном снятии ограничительных мероприятий. Готовится постановление Кабинета министров Республики Татарстан. Мы предполагаем, что будет возобновлена деятельность летних оздоровительных учреждений, рассматривается вопрос о разрешении работы торговых объектов площадью до 800 квадратов с отдельным входом», — рассказали на брифинге.

В связи с тем, что 24 июня ожидается парад, принятие решения о дальнейшем снятии ограничений будет отложено примерно на 25 июня. Тогда уже и станет понятно, какие следующие этапы снятия ограничений в республике будут осуществлены.

Как сообщает «Татар-информ», для окончательного перехода Татарстан ждет постановления Кабмина РТ.

Ранее в Минкульте РФ рассказали, когда могут пройти первые концерты на открытых площадках.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:46
    а потом после голосований по конституции не введут опять карантины?
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