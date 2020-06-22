Роспотребнадзор: Татарстан готов ко второму этапу снятия ограничений

Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам спикера, ведомство согласовало с Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

«Мы получили согласование о переходе на второй этап снятия ограничений. Сейчас прорабатываются вопросы о дальнейшем частичном снятии ограничительных мероприятий. Готовится постановление Кабинета министров Республики Татарстан. Мы предполагаем, что будет возобновлена деятельность летних оздоровительных учреждений, рассматривается вопрос о разрешении работы торговых объектов площадью до 800 квадратов с отдельным входом», — рассказали на брифинге.

В связи с тем, что 24 июня ожидается парад, принятие решения о дальнейшем снятии ограничений будет отложено примерно на 25 июня. Тогда уже и станет понятно, какие следующие этапы снятия ограничений в республике будут осуществлены.

Как сообщает «Татар-информ», для окончательного перехода Татарстан ждет постановления Кабмина РТ.

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