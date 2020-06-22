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На КАМАЗе рассказали, сколько сотрудников предприятия заразились коронавирусом

13:28, 22.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На КАМАЗе рассказали, сколько сотрудников предприятия заразились коронавирусом
Фото: kamaz.ru

Глава пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев сообщил, что за все время пандемии коронавируса на предприятии официально зарегистрированы 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Речь идет о пациентах, чей диагноз был подтвержден «согласно методике Роспотребнадзора», пишет Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На 22 июня в клинике-санатории «Набережные Челны» проходят лечение 23 пациента, а всего через нее прошли 50 больных COVID-19.

Тесты на коронавирус взяты у 3 813 сотрудников предприятия.

Напомним, что сегодня главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил о новых очагах инфекции на предприятиях города. По его словам, они зафиксированы в структурных подразделениях КАМАЗа и самой клинике-санатории «Набережные Челны».

ОбществоМедицинаПромышленность Татарстан
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