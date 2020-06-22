На КАМАЗе рассказали, сколько сотрудников предприятия заразились коронавирусом

Глава пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев сообщил, что за все время пандемии коронавируса на предприятии официально зарегистрированы 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Речь идет о пациентах, чей диагноз был подтвержден «согласно методике Роспотребнадзора», пишет Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На 22 июня в клинике-санатории «Набережные Челны» проходят лечение 23 пациента, а всего через нее прошли 50 больных COVID-19.

Тесты на коронавирус взяты у 3 813 сотрудников предприятия.

Напомним, что сегодня главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил о новых очагах инфекции на предприятиях города. По его словам, они зафиксированы в структурных подразделениях КАМАЗа и самой клинике-санатории «Набережные Челны».

